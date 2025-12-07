В Орловской области уничтожили беспилотник

Сегодня на территории Орловской области был уничтожен один беспилотник. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Сегодня утром в Минобороны сообщили, что с 7:00 до 8:00 мск силы ПВО сбили по три беспилотника над Брянской и Курской областями. По данным ведомства, за прошедшую ночь над регионами России уничтожили 77 БПЛА. Из них 42 беспилотника сбили над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 — над Крымом, девять — над Волгоградской областью, два — над Белгородской, по одному — над Чечней и Астраханской областью.