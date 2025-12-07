Министр иностранных дел Ирана вскоре посетит Россию

На ближайшие недели запланированы визиты министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Россию и Белоруссию. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции.

Фото: пресс-служба президента РФ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

По словам господина Багаи, во время визитов иранский министр проведет переговоры с российскими и белорусскими властями. Встречи произойдут в рамках постоянных консультаций, добавил представитель МИД Ирана.

В октябре посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что президент России Владимир Путин может посетить республику летом 2026 года — в период проведения Каспийского саммита. В сентябре Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.