Татарстан и еще 4 региона получат 547,6 млн руб. на подготовку кадров для агропрома

547,6 млн руб. выделят на подготовку кадров для агропромышленного комплекса в 5 регионах России, в том числе в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Помимо Татарстана, в список также вошли Башкирия, Бурятия, а также Пензенская и Смоленская области. Эти регионы, как отмечается, ранее сообщили о потребности в дополнительных средствах для подготовки кадров.

Председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение о перераспределении средств на вышеуказанные цели.

Влас Северин