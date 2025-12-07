Бастрыкин поручил проверить состояние дороги под Ярославлем

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам на состояние дорожной инфраструктуры в селе Устье Ярославской области. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В социальных сетях жители сообщили о нарушениях их прав из-за плохого состояния дороги «Ярославль—Тутаев—Устье». Жители отметили, что дорога долгое время находится в плохом состоянии: асфальт частично отсутствует, много ям. Это создает опасность для водителей, включая экстренные службы и школьный автобус, приводит к частым поломкам транспорта. В прошлом году суд обязал провести ремонт, но работы так и не начались, несмотря на многочисленные обращения граждан.

Следственное управление СК России по Ярославской области начало проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Бессмельцеву доложить о результатах. Исполнение поручения и ход проверки взяты на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

Антон Голицын