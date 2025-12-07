Мэр Ижевска: пешеходный мост на Карла Маркса введут в эксплуатацию совсем скоро

Пешеходная эстакада через ул. Карла Маркса в Ижевске будет введена в эксплуатацию «совсем скоро», написал во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Устанавливаются лифт для маломобильных граждан, перила на лестничных сходах и отреставрированные ограждения.

«По ходу реконструкции несколько раз приходилось менять проектные решения, потому что вскрывались новые обстоятельства, не предусмотренные проектом»,— добавил он. Эстакаду планировалось сдать в ноябре, но позднее срок сдвинули до конца года.

Господин Чистяков назвал объект сложным из-за сильного износа конструкций за 40 лет эксплуатации. «Практически заново построены лестничные сходы, до основания убрано покрытие самого моста и уложено новое, укреплены опоры моста»,— написал градоначальник. С западной стороны оборудован амфитеатр.

Согласно порталу госзакупок, на капремонт эстакады направлено 168,6 млн руб. Обновление объекта началось в конце февраля. Пешеходный мост между Центральной площадью и эспланадой по направлению к пруду построили в 1977 году. С тех пор объект ни разу не реставрировался.