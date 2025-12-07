Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки возможных нарушений прав жильцов аварийного многоквартирного дома в поселке Медведево в Марий Эл. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Жильцы дома 1975 года постройки обратились в соцсетях с жалобой на длительное неисполнение решения о расселении. Несмотря на признание здания аварийным в 2019 году, люди продолжают жить в опасных условиях: разрушается кровля, а неисправная канализация затапливает подвалы и территорию стоками. Сроки переселения, по информации граждан, отложены до 2027–2030 годов.

Руководителю следственного управления СК по Республике Марий Эл Александру Рычкову поручено доложить председателю СК о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.

Влас Северин