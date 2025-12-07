Из фирмы умершего президента «Соликамскбумпрома» вышел один из участников

Предпринимательница Анна Шитикова вышла из состава учредителей ООО «Сопапэкс». Ранее ей принадлежало 2,5% долей уставного капитала. Теперь они находятся на балансе общества, следует из данных, опубликованных в «СПАРК-Интерфакс» 4 декабря. Основными владельцами «Сопапэкс» являются члены семьи скончавшегося экс-президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова. 43,2% принадлежат Кириллу Баранову, 22,5% — Татьяне Барановой, 2,5% — Ивану Баранову, еще 29,3% — предпринимателю Дмитрию Кеппу.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Сопапэкс» зарегистрировано в Москве в 1996 году, по официальной информации — выполняло функции представительства ООО «Соликамскбумпром» в столице. Компания специализируется на оптовой торговле бумагой и картоном. При этом несколько лет назад «Сопапэкс» был владельцем 24,74% АО «Соликамскбумпром». По итогам 2024 года выручка общества составила 281 млн руб., чистая прибыль — 107 млн руб.

Бессменный президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов скончался на 69-м году жизни в сентябре 2023 года. Помимо «Сопапэкс», к членам семьи господина Баранова перешли доли в еще одной аффилированной с «Соликамскбумпромом» организации — ООО «Бикор».