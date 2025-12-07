Казань заняла восьмое место в списке российских городов, жители которых больше всего тратят деньги на кофе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Казань вошла в десятку российских городов с наибольшими тратами жителей на кофе

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Казани средний чек в кофейнях составляет 477 руб. Лидером по тратам на кофе стал Челябинск, где средний чек в заведениях достиг 610 руб. За ним следуют Санкт-Петербург с 603 руб. и Новосибирск с 597 руб. В Москве средний чек составил 564 руб., а в Красноярске и Краснодаре — 506 и 501 руб. соответственно.

Жители Ростова-на-Дону тратят на кофе в среднем 494 руб., а в Волгограде — 470 руб. Замыкает десятку Екатеринбург с показателем в 467 руб. В Приволжье расходы на кофе более скромные: в Уфе средний чек составляет 465 руб., в Самаре — 462 руб., в Перми — 453 руб., а в Нижнем Новгороде — 437 руб. Воронеж занял пятнадцатое место с показателем в 427 руб.

Влас Северин