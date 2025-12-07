Привезли не туда: конфликт таксиста и пассажира в Ленобласти закончился потасовкой

Около пяти часов вечера 6 декабря в полицию обратился 46-летний житель Гатчины, который рассказал о нападении таксиста на въезде в СНТ «Николаевское», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По словам потерпевшего, водитель распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На место происшествия отправили участкового, который разобрался в деталях конфликта. Выяснилось, что гатчинец на въезде в СНТ заявил таксисту, что тот привез его не туда, после чего начал молотить руками по водительскому креслу. Водитель, чтобы угомонить буйного пассажира, воспользовался перцовкой. Сейчас оба участника инцидента находятся в отделе полиции.

Андрей Маркелов