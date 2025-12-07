В Боковском районе 18-летняя водитель Lada Priora

В Боковском районе накануне вечером, 6 декабря, на трассе «Миллерово — Вешенская» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель и четыре человека пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительной версии, 18-летняя водитель Lada Priora не выбрала безопасную скорость, из-за чего не справилась с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет дороги, где произошло опрокидывание транспортного средства.

Водитель погибла на месте. Травмы получили пассажиры 18, 16, 17 и 21 лет. По факту происшествия правоохранители проводят следственные мероприятия.

Константин Соловьев