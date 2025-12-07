Переходящие в мокрый снег дожди накроют Петербург 7 декабря

Санкт-Петербург 7 декабря ощутит влияние циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в такой ситуации в регионе будет облачно, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, на дорогах скользко»,— подчеркнул господин Леус.

Воздух в городе прогреется до 2-4 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов