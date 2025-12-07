Вильфанд: площадь снега в России вырастет до 92% к середине следующей недели

К середине следующей недели снег распространится примерно на 92% территории России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С понедельника в Приволжском федеральном округе ночью ожидаются отрицательные ночные температуры — от -4°C до -9°C, днем температура будет держаться в диапазоне от -2°C до -7°C. В этих условиях пойдет небольшой снег, который сможет сохраниться, сообщил господин Вильфанд. «За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%»,— рассказал он.

В азиатской части России уже сформировался плотный снежный покров, отметил руководитель Гидрометцентра. При около нулевых дневных температурах снег может подтаивать, однако это влияет только на его высоту, но не на общую площадь покрытия.