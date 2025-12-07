Три человека попали в больницу в результате пожара на Вознесенском проспекте

Квартирный пожар с несколькими пострадавшими произошел вечером 6 декабря в Адмиралтейском районе Петербурга.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу

Сигнал о возгорании по адресу: Вознесенский проспект, дом 31, поступил на пульт дежурного в 20:43 субботы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в четырехкомнатной квартире происходило горение обстановки на площади 27 кв. метров.

Потушить огонь удалось усилиями 15 спасателей и трех единиц техники, на это потребовалось около двух часов.

В результате пожара пострадали двое мужчин и женщина — их направили в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик