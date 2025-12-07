В Свердловской области ухудшилась ситуация на дорогах из-за сильного снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей о сложных погодных условиях из-за сильного снегопада. Ухудшение видимости и снежный накат на дорогах создают дополнительные риски для участников дорожного движения, отметили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Водителям рекомендуется адаптировать стиль вождения к текущей ситуации. Особенно важно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и избегать резких манёвров. Особое внимание следует уделять подъездам к мостам, путепроводам и загородным трассам, где возможно образование гололёда.

Автомобилистам напомнили о необходимости заранее включать световые приборы, такие как ближний свет фар или противотуманные фары, для лучшей видимости в условиях снегопада.

Госавтоинспекция настоятельно попросила граждан по возможности воздержаться от дальних и необязательных поездок на личном транспорте.

Алексей Буров