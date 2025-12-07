Bloomberg: Apple обеспокоена увольнениями сотрудников

Гендиректор американской компании Apple Тим Кук стремится предотвратить дальнейшие увольнения после ухода из компании трех руководителей отделов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, старший вице-президент по аппаратным технологиям Apple Джони Сруджи сообщил Тиму Куку, что рассматривает возможность ухода из компании. При этом в случае увольнения господин Сруджи намерен перейти в другую организацию.

Накануне об уходе объявили главы отделов искусственного интеллекта и дизайна интерфейсов Apple. Затем компания сообщила об увольнении главного юрисконсульта и руководителя отдела по работе с государственными органами.

Внутри Apple уход работников вызывает серьезную обеспокоенность. Чтобы остановить череду увольнений, Тим Кук увеличивает компенсационные пакеты для ключевых сотрудников, сообщили собеседники Bloomberg. По их словам, сам Тим Кук вряд ли покинет пост генерального директора компании в ближайшее время.