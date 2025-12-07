Петр Ян стал новым чемпионом UFC

Представитель клуба «Архангел Михаил» Петр Ян из Екатеринбурга стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Для российского бойца это был принципиальный бой, так как после трех побед подряд он получил шанс вернуть чемпионский пояс в Россию, отметили в пресс-службе RCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RCC Фото: Пресс-служба RCC

В первом раунде Петр Ян нанес два удара по голове Двалишвили, вызвав кровотечение у соперника. Хотя грузинский боец пытался перевести бой в партер, его попытки оказались неудачными. Во втором раунде Двалишвили продолжил атаковать, но Ян успешно защищался и провел зрелищный бросок.

Третий раунд был напряженным: Ян трижды пробил печень Двалишвили, а в ответ Мераб провел два тейкдауна. В четвертом раунде Пётр Ян оказался в опасной ситуации, но сумел выбраться и продолжил доминировать в бою.

Бой завершился решением судей, которые единогласно признали Петра Яна новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Впервые Петр Ян стал чемпионом UFC в 2020 году, но через год лишился титула в поединке против американского бойца Алджамейна Стерлинга.

Алексей Буров