На ремонт канализации в поселке Знаменский в Марий Эл направят 241,3 млн рублей

На проведение работ по реконструкции канализационных сетей в поселке Знаменский Медведевского района Республики Марий Эл выделили 241,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить строительство канализационно-насосных станций, монтаж наружных сетей, благоустройство и подключение к инженерным коммуникациям.

Работы должны начаться с даты заключения контракта и быть завершены до 1 декабря 2027 года. Заказчиком выступает администрация района. Источником финансирования является бюджет района.

Влас Северин