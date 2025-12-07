Правительство РФ выделило 150 млн рублей на завершение строительства лицея в Ульяновске
Из резервного фонда Правительства дополнительно направят 150 млн руб. на завершение строительства второго корпуса лицея №100 в Ульяновске. Об этом сообщает Правительство РФ.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Корпус рассчитан на 550 школьников и позволит уменьшить наполняемость в классах и обучения во вторую смену. Всего в учебном заведении обучаются более 2,2 тыс. детей.
К строительству второго корпуса лицея №100 приступили в 2022 году. Тогда из федерального бюджета выделили почти 485 млн руб. Новый корпус планируют открыть в 2026 году.