На Ставрополье в встречном столкновении погиб водитель, еще три человека пострадали

В Степновском округе накануне ночью, 6 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось на трассе «Зеленокумск – Никольское – Степное». Предварительно, водитель Lada Priora при обгоне допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате удара Granta загорелась, ее водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще трех человек с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия правоохранителями проводится проверка.

Константин Соловьев

