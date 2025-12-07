На Ставрополье в встречном столкновении погиб водитель, еще три человека пострадали
В Степновском округе накануне ночью, 6 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю
Происшествие случилось на трассе «Зеленокумск – Никольское – Степное». Предварительно, водитель Lada Priora при обгоне допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате удара Granta загорелась, ее водитель скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще трех человек с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия правоохранителями проводится проверка.