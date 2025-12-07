Главе СК доложат о причинах возможного закрытия детсада в Бакале

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах проверки в Бакале. Там планируют закрыть детский сад, сообщает пресс-служба госоргана.

С жалобой в Следственный комитет обратились местные жители. По их информации, в ноябре родителям сообщили о планах перевести более 40 детей, включая детей с особыми потребностями, в другое дошкольное учреждение. Причиной назвали нерентабельность здания. Родители опасаются, что смена места и педагогов может негативно сказаться на развитии детей.

Региональное управление СКР начало проверку по этому факту. Исполнение поручения центрального аппарата взято под контроль.