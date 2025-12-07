В семи аэропортах России сняты ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Во время действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, которые выполняли рейсы в Оренбург. «Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет»,— сообщили в ведомстве. Все аэропорты в России работают штатно.

В Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 77 беспилотников над Россией. Из них 42 БПЛА сбиты над Саратовской областью, 12 — над Ростовской, 10 над Крымом, девять — над Волгоградской областью, два — над Белгородской, по одному — над Чечней и Астраханской областью.