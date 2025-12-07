Пермский аптекарь обжалует решение суда о прекращении cвоего уголовного дела

В Симоновском райсуде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба Николая Шаврина, бывшего совладельца сети «Аптека от склада». Как рассказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе суда, господин Шаврин обжалует постановление первой инстанции, которым в отношении него было прекращено уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Суть претензий аптекаря в суде не уточнили.

Напомним, Николаю Шаврину и его бизнес-партнеру Андрею Годовалову было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контро­лировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Сам господин Шаврин вины не признал. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

Изначально дело было направлено для рассмотрения в Кировский райсуд Перми, но затем - по подсудности в Москву. В итоге 12 сентября текущего года постановлением суда дело прекратили, поскольку срок давности по последнему вмененном Николаю Шаврину эпизоду истек в марте 2025 года.