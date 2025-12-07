Пермский аптекарь обжалует решение суда о прекращении cвоего уголовного дела
В Симоновском райсуде Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба Николая Шаврина, бывшего совладельца сети «Аптека от склада». Как рассказали «Ъ-Прикамье» в пресс-службе суда, господин Шаврин обжалует постановление первой инстанции, которым в отношении него было прекращено уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Суть претензий аптекаря в суде не уточнили.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, Николаю Шаврину и его бизнес-партнеру Андрею Годовалову было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере на сумму более 418 млн руб. Как считает следствие, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Сам господин Шаврин вины не признал. Андрей Годовалов выехал из страны и был объявлен в розыск, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.
Изначально дело было направлено для рассмотрения в Кировский райсуд Перми, но затем - по подсудности в Москву. В итоге 12 сентября текущего года постановлением суда дело прекратили, поскольку срок давности по последнему вмененном Николаю Шаврину эпизоду истек в марте 2025 года.