В аэропортах Владикавказа и Моздока отменили ограничения

В Северной Осетии объявили об отбое беспилотной опасности. В аэропортах «Владикавказ» и в Моздоке отменили введенный ранее план «Ковер». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения вводились для обеспечения мер безопасности. По информации представителя Росавиации, запрет на выпуск и прием воздушных судов пока продолжает действовать в аэропорту Нальчика Кабардино-Балкарии, Грозного и Магаса.

Константин Соловьев

