План «Ковер» ввели в аэропортах Владикавказа и Моздока
План «Ковер» ввели в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Моздока. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
Согласно плану, в воздушных гаванях действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории всего региона действует режим беспилотной опасности.
«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», - говорится в сообщении.