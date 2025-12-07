Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
План «Ковер» ввели в аэропортах Владикавказа и Моздока

План «Ковер» ввели в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Моздока. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Согласно плану, в воздушных гаванях действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На территории всего региона действует режим беспилотной опасности.

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», - говорится в сообщении.

Константин Соловьев

