Регионы Сибири получат компенсации на тушение лесных пожаров

Правительство РФ выделило порядка 2,6 млрд руб. регионам России в качестве возмещения расходов на борьбу с лесными пожарами. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабмина 6 декабря.

В число регионов получателей вошли 11 субъектов, в том числе Иркутская и Томская области (189,8 млн руб. и 122,6 млн руб.), Красноярский и Забайкальский края (538,4 млн руб. и 839,7 млн руб.), Бурятия (290,4 млн руб.), Карелия (64,6 млн руб.), Ростовская область и Ханты-Мансийский автономный округ (2,5 млн руб. и 92,7 млн руб.).

По данным кабмина, площадь лесных пожаров летом и осенью 2025 года в этих регионах составила более 3,6 млн га. Для их тушения привлекалась авиация — самолеты Ан-2 и Ан-3, а также вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-8МТВ и др.

Помимо средств на пожаротушение, Тыве (5,3 млн руб.), Красноярскому краю (123,4 млн руб.), Иркутской и Архангельской областям (34,3 млн руб. и 155,7 млн руб.), Бурятии и Коми (46 млн руб. и 11 млн руб.) выделено финансирование на компенсацию затрат по организации мониторинга пожарной опасности в лесах с использованием авиации на общую сумму около 376 млн руб.

За весь 2025 года на территории Сибири зафиксировано около 2 тыс. лесных пожаров, площадь которых составила 81,1 тыс. га. Наибольшее число возгораний произошло в Республике Тыва, Красноярском крае и Иркутской области. Основными причинами лесных пожаров стали человеческий фактор, грозы и переход огня с земель иных категорий. Расходы на реализацию мер пожарной безопасности в СФО в 2025 году достигли 4,5 млрд руб., из которых 2,1 млрд руб. на тушение лесных пожаров.

Лолита Белова