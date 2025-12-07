Власти России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий

Правительство России намерено сократить количество профессий, в которых запрещено работать женщинам. Изменения должны вступить в силу в 2027 году.

Как передает ТАСС, планы по сокращению числа недоступных для женщин профессий указаны в утвержденной дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса. Профильные ведомства до марта 2027 года должны подготовить список профессий, в которых разрешат работать женщинам.

Изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. В 2021 году власти России сократили перечень профессий, официально недоступных для женщин, с 450 до 100 позиций.