Япония заявила протест Китаю из-за наведения радаров на истребители

Китайские истребители J-15 дважды наводили свои радары на японские истребители F-15, которые пролетали в международных водах вблизи острова Окинава, сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Он также выразил решительный протест Китаю.

«Это был опасный акт, и я глубоко сожалею о нем. Мы выразили китайской стороне решительный протест и настоятельно потребовали не допускать подобного впредь»,— сказал господин Коидзуми (цитата по Kyodo).

Как пишет Kyodo, отношения между Токио и Пекином продолжают стремительно ухудшаться после слов премьера Японии Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять «экзистенциальную угрозу». Она добавляла, что обострение ситуации в регионе может вынудить Токио реализовать право на самооборону.