Макрон рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили урегулирование российско-украинского конфликта.

«Я поделился тем, что мои недавние международные переговоры, особенно в Китае, помогли прояснить ситуацию и продвинуться вперед. Франция полна решимости работать со всеми партнерами над принятием мер деэскалации и установлением режима прекращения огня»,— написал господин Макрон в соцсети X.

Как добавил президент Франции, 8 декабря он встретится с Владимиром Зеленским, а также с премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. По его словам, стороны обсудят итоги переговоров американских чиновников и президента России Владимира Путина в Москве.