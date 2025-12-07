Главные анонсы 8–14 декабря
Важные и интересные события предстоящей недели
8 декабря, понедельник
В Москве пройдет заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Абу-Даби начнется саммит представителей СМИ, блогеров и деятелей искусства BRIDGE.
9 декабря, вторник
Запланировано возвращение на Землю космического корабля «Союз МС-27».
В Вашингтоне начнется заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
10 декабря, среда
В Дубае состоится I Российско-эмиратский бизнес-форум.
В Армении начнется собрание епископов Армянской апостольской церкви.
11 декабря, четверг
В Москве состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
В столице Бразилии начнется встреча шерп стран БРИКС.
12 декабря, пятница
В Дубае состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелой весовой категории между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым.
В Париже пройдут выборы президента Международной автомобильной федерации (FIA).
13 декабря, суббота
Россия и Иордания отменят визовые требования для граждан обеих стран.
Истекает установленный Министерством финансов США срок завершения всех операций с ЛУКОЙЛом и его дочерними компаниями.
14 декабря, воскресенье
В Москве будет объявлен город-победитель конкурса «Культурная столица 2027 года».