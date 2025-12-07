Главные анонсы 8–14 декабря

8 декабря, понедельник

В Москве пройдет заседание Межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В Абу-Даби начнется саммит представителей СМИ, блогеров и деятелей искусства BRIDGE.

9 декабря, вторник

Запланировано возвращение на Землю космического корабля «Союз МС-27».

В Вашингтоне начнется заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

10 декабря, среда

В Дубае состоится I Российско-эмиратский бизнес-форум.

В Армении начнется собрание епископов Армянской апостольской церкви.

11 декабря, четверг

В Москве состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

В столице Бразилии начнется встреча шерп стран БРИКС.

12 декабря, пятница

В Дубае состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелой весовой категории между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым.

В Париже пройдут выборы президента Международной автомобильной федерации (FIA).

13 декабря, суббота

Россия и Иордания отменят визовые требования для граждан обеих стран.

Истекает установленный Министерством финансов США срок завершения всех операций с ЛУКОЙЛом и его дочерними компаниями.

14 декабря, воскресенье

В Москве будет объявлен город-победитель конкурса «Культурная столица 2027 года».