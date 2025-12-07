Пентагон: США при Трампе могут начать войну только для защиты своих интересов
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что власти США под руководством президента Дональда Трампа не намерены «отвлекаться» на строительство демократий или вторжения в другие страны. При этом он добавил, что ни одна страна в мире не должна сомневаться в готовности Соединенных Штатов применить силу.
«Президент Трамп может и предпримет решительные военные действия, которые он сочтет необходимыми для защиты интересов нашей страны. Пусть ни одна страна на Земле ни на мгновение не усомнится в этом»,— сказал господин Хегсет на форуме по национальной обороне (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).
Как добавил глава Пентагона, Дональд Трамп «готов говорить с соперниками». Он также сказал, что президент США понимает, «как важно вести переговоры с позиции силы».