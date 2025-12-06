На трассе в Подмосковье загорелась «Газель»

На трассе М-10 в Солнечногорском городском округе Подмосковья загорелась «Газель», сообщила подмосковная полиция.

По предварительным данным, пострадавших нет. Как уточнила пресс-служба полиции, вечером 6 декабря «Газель» ехала в сторону Москвы. На 58-м километре трассы М-10 автомобиль задымился, после чего начал гореть.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение по трассе ограничено. Полиция рекомендовала водителям выбирать пути объезда.