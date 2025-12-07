«Тревожность» стала словом года по итогам народного голосования

Победителем проекта «Слово года — 2025» по итогам народного голосования стало слово «тревожность». Среди других претендентов на главное слово 2025 года были «вера», «договорнячок», «кринж» и «мир».

О результатах голосования пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта. Его организаторами выступили импринт «Лингва» (издательская группа АСТ), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Голосование проходило на сайте книжной сети «Читай город».

«Тревожность» стала победителем в категории «Всенародное слово», в котором кандидатов предлагали интернет-пользователи. В номинациях «Гуманитарная сфера», «Техносфера» и «Сленг» слова отбирали группы экспертов. Победителями стали слова «ИИ», «Промпт» и «Окак» соответственно.