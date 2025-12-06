Один житель Горловки погиб и двое ранены при атаке ВСУ

В результате удара ВСУ при помощи БПЛА по центру Горловки погибла женщина 1982 года рождения. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Девушка 2007 года рождения и парень 2006 года рождения получают медицинскую помощь. При атаке был уничтожен жилой дом.

«На месте взрыва осталась огромная воронка и дом полностью разрушен»,— написал глава администрации Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. Двух человек спасли из-под завалов. Еще один дом поврежден.