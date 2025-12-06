Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом территориальные вопросы и гарантии Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Стороны обсудили территориальные вопросы и гарантии безопасности Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам собеседников Axios, господа Уиткофф и Кушнер выслушали позицию обеих сторон и «оказали давление как на Путина, так и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения».

Источник Axios назвал обсуждение территориальных вопросов с Россией и Украиной сложным процессом. Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для урегулирования конфликта, утверждает другой собеседник издания.

Один из источников заявил, что американская и украинская стороны «достигли значительного прогресса и близки к соглашению». Однако необходимо продолжить работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий безопасности, добавил собеседник Axios.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и Стив Уиткофф во время переговоров в Москве стороны так и не достигли компромисса. 8 декабря Владимир Зеленский обсудит в Лондоне урегулирование конфликта с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.