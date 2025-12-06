На Ставрополье отремонтировали более 46 км автомобильных дорог

С начала 2025 года в Предгорном округе Ставропольского края отремонтировали 46,3 км автомагистралей – произвели замену дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Работы финансировались из краевого бюджета под контролем профильного министерства.

В рамках этой программы специалисты выполнили ямочный ремонт и грейдирование грунтовых дорог, установили почти 550 дорожных знаков, нанесли более 30 км разметки.

Кроме того, для комфорта и безопасности пешеходов дорожники обустроили 3,9 км тротуаров, установили 2 км ограждений, смонтировали искусственные неровности на 36 участках. На улицах появились пять современных остановочных павильонов.

Ефим Мартов