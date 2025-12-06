Футболисты «Зенита» победили «Акрон» в матче РПЛ

В субботу, 6 декабря, в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В составе «Зенита» отличились Жерсон и Луис Энрике. В первом тайме был удален защитник «Акрона» Йонуц Неделчару.

«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 баллом находится на девятой позиции.

Андрей Сазонов