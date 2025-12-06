Экономика Евросоюза потеряла в 2022–2025 годах €1,6 трлн из-за санкций против России. Рестрикции провоцируют риски для мировой экономики, заявили в МИД РФ. Среди них — дефицит энергии и продовольствия, а также снижение доверия к мировой финансовой системе.

«В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран,— следует из сообщения дипломатического ведомства.— Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам».

Несмотря на давление, российская экономика продолжила расти и «продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости», подчеркнули в МИД. «Применение односторонних принудительных мер является серьезным препятствием на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка»,— отмечается в пресс-релизе.