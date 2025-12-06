В Ярославле жилой дом эвакуировали из-за пожара в «Дикси»

В Ярославле в продуктовом магазине на улице Пирогова, 37, произошел пожар. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

По указанному адресу располагается супермаркет «Дикси». Сообщение о возгорании на первом этаже пятиэтажного дома в МЧС поступило 6 декабря в 8:20. На место приехали восемь единиц техники и 28 человек личного состава.

Из дома эвакуировали 64 человека, еще пять человек были спасены. Среди них пострадали трое жильцов — 48-летняя женщина и два мальчика 10 и 16 лет. Ликвидировать пожар удалось к 10:44.

«В результате пожара уничтожен газетный киоск, поврежден банкомат, повреждены кассовые аппараты, игровой автомат, потолок армстронга на площади 100 кв. м, закопчены продукты питания, холодильное оборудование, витрины, стены, потолок на 400 кв. м»,— сообщили в управлении МЧС.

Предварительной причиной пожара называется аварийный режим работы электросети магазина.

Алла Чижова