Орбан заявил о планах Евросоюза начать войну с Россией к 2030 году

Евросоюз поставил цель подготовиться к войне с Россией к 2030 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, у ЕС есть план из четырех этапов подготовки к войне, и три из них уже пройдено. Четвертый этап предполагает непосредственную конфронтацию, утверждает венгерский премьер.

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

«Европейские лидеры решили, что Европа идет на войну,— сказал господин Орбан на выступлении в Кечкемете (цитата по Tenyek).— Решение по этому вопросу уже принято».

По словам премьер-министра, о подготовке к войне свидетельствует переход Евросоюза к военной экономике. Например, европейские страны начали переориентировать транспортные предприятия на производство оружия. Венгрия намерена избежать участия в войне, подчеркнул Виктор Орбан.