НПЗ на разогреве

Россия увеличила поставки мазута морем на третьей неделе ноября на 25%, до 105 тыс. тонн в сутки, компенсировав резкую просадку, которая произошла в начале месяца. Основной спрос сохраняется на рынках Азии и Ближнего Востока. Однако в декабре аналитики ожидают сезонного снижения отгрузок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Морской экспорт мазута из РФ 20–26 ноября вырос на 25% месяц к месяцу, до 105 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Высокие показатели второй половины месяца, указывают аналитики, компенсируют провал в отгрузках 1–7 ноября.

По итогам ноября поставки вернутся на уровень сентября-октября — около 90 тыс. тонн в сутки.

По оценкам ЦЦИ, по итогам ноября поставки мазута из портов Балтики выросли на 16% к октябрю, до 49 тыс. тонн в сутки.

Экспорт из Азово-Черноморского бассейна сократился на 15%, до 30 тыс. тонн в сутки, из-за перебоев в работе части мощностей в первой половине месяца.

Директор ЦЦИ Роман Соколов связывает увеличение поставок с выходом из плановых и аварийных ремонтов некоторых НПЗ. С наращиванием нефтепереработки также соглашается руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. Он добавляет, что косвенным признаком служит снижение оптовых цен на бензин и дизтопливо со второй половины октября. По итогам декабря и всего 2025 года в ЦЦИ ожидают снижения экспорта мазута, указывая на традиционный низкий сезон зимой.

Мазут преимущественно направляется в Азию из-за высокого спроса на использование в бункеровке, генерации электроэнергии и в качестве сырья для переработки, отмечает Роман Соколов. Так, за январь—октябрь 2025 года Сингапур закупил 4,9 млн тонн российского мазута, на страну приходится 17% поставок. В число основных покупателей также входят Саудовская Аравия (15%), Китай (15%), Индия (12%), Турция (11%) и Малайзия (6%).

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что Саудовская Аравия использует мазут для работы электростанций на жидком топливе. Покупая относительно дешевый российский мазут для внутренних нужд, страны высвобождают собственную нефть и нефтепродукты для более выгодной продажи на мировом рынке, добавляет он.

Ноябрьское увеличение поставок мазута господин Юшков в том числе объясняет ростом переработки российской нефти в Белоруссии с последующим экспортом через порты Ленинградской области.

В условиях стабильного спроса на мазут ставки фрахта на перевозку темных нефтепродуктов партиями 30 тыс. тонн выросли 20–26 ноября на 1–3% к предыдущей неделе, следует из обзора ЦЦИ. Так, транспортировка из портов Балтики подорожала на 3–4%, до $60–100 за тонну, из Черного моря — на 1–2%, до $30–80 за тонну. Фрахт на перевозку судами дедвейтом 100 тыс. тонн остался на уровне $62–84 за тонну.

В S&P Global Commodities at Sea (CAS) оценили общий экспорт нефтепродуктов из РФ по итогам ноября в 2,03 млн баррелей в сутки, что несколько выше, чем в октябре, но ниже ежемесячных показателей с января 2022 года по сентябрь 2025 года. Так, по данным CAS, поставки дизтоплива и газойля из РФ в Турцию в ноябре снизились до минимума за почти три года. Как указывают аналитики, турецкая Besiktas Shipping заявила о прекращении всех операций с РФ после атаки на ее танкер Mersin с российской нефтью у берегов Сенегала 30 ноября. До этого в Черном море атакам подверглись судна Kairos и Virat, шедшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска.

Экспорт части светлых нефтепродуктов из РФ ограничен до 1 января 2026 года. Отгрузки бензина вне ЕАЭС запрещены для всех участников рынка, экспорт дизтоплива разрешен только для НПЗ. В Минэнерго говорили, что вопрос о дальнейшем сохранении ограничений может быть рассмотрен по мере приближения указанного срока.

В ЦЦИ между тем указывают на дефицит тоннажа на транспортировку светлых нефтепродуктов. По данным аналитиков, рост мировых ставок фрахта на перевозку нефти и темных нефтепродуктов перетянул часть танкеров, которые ранее перевозили светлые нефтепродукты. Речь может идти о 200 судах дедвейтом от 80 тыс. до 100 тыс. тонн, пишет ЦЦИ. В результате ставки фрахта на перевозку светлых нефтепродуктов из РФ две недели подряд растут двузначными темпами. С 24 по 30 ноября перевозка подорожала на 20% к предыдущей неделе, до $56–80 за тонну в зависимости от маршрута.

Ольга Семеновых