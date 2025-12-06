В 2024 году Татарстан потратил около 45 млрд рублей на научные исследования

В 2024 году Татарстан потратил 45 млрд руб. на научные исследования и разработки, а за последние пять лет расходы на эти цели в республике выросли на 164%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2019 по 2024 годы расходы на инновационную деятельность в республике также выросли в 4,4 раза, достигнув 470 млрд руб. Это составляет 10% от общих инвестиций в инновации по всей стране, что ставит Татарстан на второе место по этому показателю.

Влас Северин