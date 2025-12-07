Страховщики встали под загрузкой

По итогам неполного 2025 года рынок страхования грузов показал лишь символический рост. Это связано со снижением грузопотоков, а также обострением конкурентной борьбы. В результате лидеры сегмента продемонстрировали существенное снижение показателей, тогда как менее крупные игроки многократно их нарастили. Вместе с тем в 2026 году эксперты ожидают роста рынка, однако это может сопровождаться сокращением числа участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В уходящем году рынок страхования грузов резко сбавил темпы роста. По итогам девяти месяцев 2025 года объем сборов увеличился на символические 0,7%, составив 37,4 млрд руб., следует из данных ЦБ. В предшествующие три года темпы роста были двузначными, в среднем — более 30% за год.

Эксперты обращают внимание на сокращение объема перевозок. Общий объем перевозок в России в январе—сентябре 2025 года снизился на 5,2%, до 930 млн тонн, следует из отчета агентства INFOLine.

Показатели грузооборота снижаются, поскольку увеличивается стоимость груза в связи с курсовыми разницами и инфляцией, поясняет руководитель департамента страхования имущественных рисков «Нобилис Страховые брокеры» Анна Дяченко. «Бизнес пересматривает свои страховые программы, оптимизирует их — там, где раньше заключалось несколько договоров с небольшими страховыми суммами и премиями, заключается один, но уже со значительно большей суммой покрытия и, соответственно, с большей премией»,— отмечает совладелица страхового брокера Mains Екатерина Юмашева.

Изменилась и структура страхуемых грузов. «Сейчас страхуются преимущественно дорогостоящие грузы, тогда как мелкие перевозки уходят в сегмент низкого риска или остаются незастрахованными»,— отмечает руководитель управления страхования грузов компании АСТ Михаил Костяной. Это связано с удорожанием перевозимых товаров и возрастанием рисков при транспортировке, поясняет он.

Однако этот сегмент страхования остается привлекательным. Страхование грузоперевозок является наиболее предсказуемым, поскольку каждый полис приобретается для конкретной перевозки и время реализации риска меньше, чем в других видах, где полис действует минимум год, поясняет страховой эксперт Александр Медведев. По его оценке, средний уровень убыточности в сегменте составляет 5%. При этом, по данным Всероссийского союза страховщиков, убыточность в целом по рынку «не жизни» по итогам девяти месяцев 2025 года превысила 57%.

На этом фоне обостряется конкуренция, что сказалось на расстановке сил в сегменте.

Так, согласно опубликованной отчетности, лидеры прошлого года («Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование») снизили привлечение премий на десятки процентов.

При этом сборы менее крупных игроков этого сегмента («Баланс Страхование», «Сбербанк страхование», АСТК и др.) показали значительный рост, порой в несколько раз.

«Идет буквально борьба за каждого клиента»,— отмечает начальник отдела страхования грузов «РЕСО-Гарантии» Андрей Анохин. Она выражается во включении в страховые программы различных дополнительных рисков, а также во введении дополнительных цифровых сервисов для клиентов, перечисляет он. В целом средний тариф на автомобильные перевозки стандартных генеральных грузов по территории РФ составляет 0,04–0,05% от стоимости груза, при этом тариф на морские перевозки сырьевого экспорта с военной премией составляет от 0,1% и порой превышает 0,25%, отмечают в «Совкомбанк Страховании».

Вместе с тем эксперты ожидают, что в 2026 году рынок должен оживиться. Михаил Костяной оценивает, что объем рынка вырастет на 15–20%, причем «главными драйверами роста станут дальнейшее повышение стоимости товаров, инфляционное давление и изменение налоговой нагрузки». При этом он ожидает продолжения снижения количества договоров примерно на 10–15%. В этих условиях нельзя исключать ухода из сегмента ряда небольших игроков, считает финансовый эксперт Андрей Бархота. «Сначала страховщики пытаются адаптировать свою бизнес-модель под новые условия, оптимизировать расходы, но если фундаментально они не выживают, то бизнес продается более крупному и сильному игроку»,— констатирует он.

Юлия Пославская