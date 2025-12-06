На Дону подросток тайно взял у родителей полмиллиона и повез мошеннику в Москву

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции обнаружили подростка из Ростовской области, и передали его законным представителям. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по донскому региону.

По информации ведомства, ранее в полицию обратился житель Матвеево-Курганского района Дона и сообщил о пропаже своего 16-летнего сына. Оперативники провели расследование и установили: подросток стал жертвой мошенника. С начала ноября беглец общался с неизвестным, который выдавал себя за сотрудника федеральной службы по финмониторингу и утверждал, что в сети обнаружена информация, компрометирующая парня. Он, испугавшись уголовного преследования, выполнял все инструкции злоумышленника.

По имеющимся у полиции данным, несовершеннолетний не посвятил родителей в свои планы, забрал из дома 500 тыс. руб. и отправился сначала в Ростов-на-Дону, а потом — в Москву, где должен был передать деньги неизвестному.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ефим Мартов