Ярославцев предупредили о снеге и гололеде

В Ярославской области 7 декабря с 00:00 до 18:00 прогнозируется мокрый снег и дождь, а также возможно образование гололедицы на проезжей части. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такие условия значительно усложняют движение транспорта и повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий»,— отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция посоветовала водителям перед выездом тщательно очистить зеркала, стекла и фары от снега и наледи, убедиться в исправности световых приборов и тормозной системы. При движении по дороге рекомендуется снизить скорость, держать дистанцию, избегать резких маневров. Особую осторожность сотрудники ведомства просят проявлять при движении по мостам, эстакадам и спускам.

«При необходимости отказаться от поездки в неблагоприятных погодных условиях»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Пешеходов просят переходить дорогу только в предназначенных для этого местах, убедившись в безопасности.

Алла Чижова