В Татарстане завершили капремонт 839 домов, работы продолжаются на 40 объектах

В Татарстане в 2025 году завершили капитальный ремонт 839 многоквартирных домов, но работы продолжаются еще на 40 объектах. Об этом сообщили на совещании в Доме правительства.

Программа охватывает 42 муниципалитета республики, и в 37 из них работы уже завершены. За последние две недели завершили ремонт 41 дома в семи муниципалитетах. Марат Айзатуллин подчеркнул, что для своевременного завершения работ главам районов нужно уделить особое внимание оставшимся объектам.

Министр также отметил, что программа капитального ремонта социально-культурных объектов близка к завершению. Из 34 программ осталась только одна — республиканская программа по ремонту медицинских стационаров. В работе остается один объект в Казани, выполнение которого составляет 55%

Влас Северин