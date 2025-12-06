В Ярославской области народные творческие коллективы станут АНО

В Ярославской области ряд творческих коллективов получит статус автономных некоммерческих организаций (АНО), учредителями которых станут администрации муниципальных округов. О принятом решении сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Угличский дворец культуры Фото: Угличский дворец культуры

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в каждом округе региона создадут единое юрлицо «Муниципальное учреждение "Центр культуры и просвещения. Муниципальная библиотека"», в которое войдут дома культуры, библиотеки и муниципальные музеи.

Однако при ДК существуют творческие коллективы, которые, среди прочего, работают на средства учреждений культуры. Некоторые коллективы опубликовали в своих соцсетях просьбы об их сохранении. В частности, ансамбль современной народной песни «Матаня» из Углича начал сбор подписей против сокращения артистов. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что муниципальное финансирование творческих коллективов будет осуществляться в полном объеме.

«Региону и всем нам очень важны наши творческие коллективы. И мы точно не можем их потерять. Яркие примеры – оркестр народных инструментов из Ростова Великого и ансамбль современной народной песни "Матаня" из Углича. Обсудили с коллегами из муниципальных округов и приняли решение, что местные администрации станут учредителями автономных некоммерческих организаций. В такой организационно-правовой форме развиваться народные коллективы будут значительно эффективнее»,— написал Михаил Евраев.

По словам губернатора, форма АНО позволит творческим коллективам стать финансово самостоятельными. Они смогут участвовать в различных конкурсах и получать федеральные гранты. Однако, кроме АНО, возможны и другие форматы работы коллективов, этот вопрос будет решаться в каждом конкретном случае.

Алла Чижова