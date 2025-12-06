Газовщикам могут разрешить заходить в квартиры даже при отказе хозяина

Сотрудникам газовой службы в России могут дать право входить в квартиры для проверки оборудования по решению суда, если жильцы откажутся их впустить. Об этом сообщил Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, в интервью «РИА Новости».

Законопроект, одобренный Госдумой в первом чтении 26 февраля, сейчас дорабатывается. Планируется ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел и изменить гражданский процессуальный кодекс, чтобы решения суда исполнялись немедленно.

Господин Колунов объяснил, что при недопуске газовщики будут обращаться в суд, который в течение 12 дней вынесет решение. После этого газовщики вместе с полицией или ФССП смогут войти в квартиру. Процедура уведомления жильцов о проверке будет установлена отдельным постановлением правительства. Колунов предложил использовать электронные и печатные извещения, которые должны отправляться как минимум дважды. Инициатива направлена на обеспечение безопасности.