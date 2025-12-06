За 10 месяцев в Татарстане произвели сельхозпродукции на 339 млрд рублей

В Татарстане за первые десять месяцев 2025 года произведено сельхозпродукции на 339 млрд руб, что на 7,1% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

По итогам года ожидается, что рост производства сельскохозяйственной продукции в Татарстане составит 107%, что значительно превышает плановые показатели. В стоимостном выражении объем продукции может превысить 400 млрд руб, что на 50 млрд руб больше, чем в 2024 году. С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции оценивается в 775 млрд руб.

Основной вклад в рост производства внесла отрасль растениеводства. Впервые в истории республики валовой сбор масличных культур превысил 1 млн тонн. По плодовым и ягодным культурам валовой сбор достиг 134 тыс. тонн, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В рамках проекта по закладке интенсивных садов уже заложено 1 700 га, и в следующем году планируется добавить еще 60 га.

