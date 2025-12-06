Промстроительство стало лидером по доле вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей в Петербурге

Сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов стала лидером в Санкт-Петербурге по доле вакансий с зарплатным предложением от 100 тыс. рублей в месяц: осенью 2025 года на такие условия приходилось около 39% объявлений в отрасли. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Второе место по доле высокооплачиваемых вакансий заняло тяжелое машиностроение (36%), третье — транспортное машиностроение (35%). Рейтинг рассчитан по предложениям для специалистов с опытом 1–3 года, из выборки исключили вахтовые позиции и IT-вакансии.

В целом по России доля объявлений с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц этой осенью достигла 14% от общего числа вакансий. Среди сфер с наибольшей долей таких предложений — производство электро- и оптического оборудования (52%), тяжелое машиностроение (43%) и транспортное машиностроение (37%).

Наиболее заметный рост числа вакансий с зарплатными предложениями от 100 тыс. рублей за год зафиксирован в Крыму (+94%), Рязанской (+75%) и Орловской (+73%) областях.

Артемий Чулков