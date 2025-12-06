Пермь вошла в тройку лидеров по снижению цен на вторичное жилье

В ноябре цены на вторичное жилье в Перми снизились на 1,2% до 115,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Это следует из данных «РБК Недвижимость». По информации аналитиков, больше всего цены упали в Сочи — на 1,8% до 298,1 тыс. за 1 кв. м. втором месте — Ставрополь. Там вторичное жилье подешевело на 1,7% до 103 тыс. руб.

В топ-5 городов с самым заметным снижением цен на жилье в последний месяц осени также попали Ростов-на-Дону (-1,02%, до 133,4 тыс. руб. за 1 кв. м) и Тула (-0,97%, до 115,5 тыс. руб. за 1 кв. м). Рост числа городов с отрицательной динамикой эксперты объяснили сезонностью и особенностями региональной экономики.